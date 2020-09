Ker niso nosili obraznih mask, bodo plačali milijon dolarjev glob

Los Angeles, 22. septembra - Vodstvo nacionalne lige v ameriškem nogometu NFL je trem ekipam NFL in njihovim trenerjem izdalo za več kot milijon dolarjev (851.000 evrov) glob, ker niso nosili zaščitnih obraznih mask za usta in nos. Kot je sporočila liga NFL, je kazni izrekla ekipam Denver Broncos, San Francisco 49ers in Seattle Seahawks.