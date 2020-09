Po smrti vrhovne sodnice v ZDA izbruhnil oster političen prepir

Washington, 22. septembra - Napoved vodje senatne večine Mitcha McConnella, da bo senat potrdil naslednika liberalne vrhovne sodnice Ruth Bader Ginsburg, ki je v petek umrla za rakom stara 87 let, je sprožila oster političen prepir in tudi pričakovane proteste levice. Policija je morala posredovati v Washingtonu in Kentuckyju.