Miloš Šaka zapušča rdeče-bele

Kidričevo, 21. septembra - Miloš Šaka in Nogometni klub Aluminij sta se dogovorila za sporazumno prenehanje sodelovanja, so danes sporočili iz kluba. Šestindvajsetletni vezist, ki je prišel v Kidričevo v začetku letošnjega koledarskega leta, je za rdeče-bele vknjižil 13 prvenstvenih in en pokalni nastop in skupaj na zelenici prebil točno 940 minut.