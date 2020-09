Ljubljanski svetniki vodjem javnih zavodov kljub zadržkom potrdili izplačilo dodatka za delovno uspešnost

Ljubljana, 21. septembra - Ljubljanski svetniki so na prvi seji po poletnem premoru potrdili vrsto sklepov. Med drugim so direktorjem javnih zavodov potrdili izplačilo dodatka za delovno uspešnost, pri čemer je nekaj opozicijskih svetnikov menilo, da bi se jim morali direktorji zaradi koronske krize odpovedati. Potrdili so tudi poročilo o polletnem izvrševanju proračuna.