Na slovesnosti ob 75. obletnici ZN pozivi k multilateralizmu in sodelovanju

New York, 21. septembra - Na sedežu Združenih narodov v New Yorku danes poteka bolj ali manj virtualna slovesnost ob 75. obletnici svetovne organizacije. Vrstijo se pozivi svetovnih voditeljev k povečanju solidarnosti in sodelovanja med državami, ter opozorila, da brez tega problemov, kot je pandemija covida-19, ne bo mogoče premagati.