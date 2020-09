V BiH in Srbiji padec števila okužb s koronavirusom

Beograd/Sarajevo/Skopje/Podgorica, 21. septembra - Iz Bosne in Hercegovine ter Srbije danes poročajo o padcu okužb z novim koronavirusom. V Srbiji so jih v zadnjih 24 urah potrdili 30, umrla sta dva bolnika s covidom-19. V BiH so potrdili 92 okužb, kar je najmanj v zadnjih mesecih. Umrlo je še šest bolnikov. V Črni gori so potrdili 230 okužb, dva bolnika sta umrla.