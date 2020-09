Prvi jesenski dan bo ponekod oblačen in deževen

Ljubljana, 22. septembra - Z jesenskim enakonočjem se bo danes ob 15.31 začela koledarska jesen. Ta bo že prvi dan ponekod s seboj prinesla oblačno in deževno vreme. Po napovedih Agencije RS za okolje bodo jutranje temperature po državi sicer dosegle do 16 stopinj Celzija, dnevne pa do 25 stopinj.