Vzporedno štetje: Odločen da za manj poslancev v italijanskem parlamentu

Rim, 21. septembra - V Italiji so se danes končale dvodnevne lokalne volitve in referendum o zmanjšanju števila parlamentarcev. Glede na izide vzporednega štetja glasov, ki jih je po zaprtju volišč ob 15. uri objavila italijanska radiotelevizija RAI, je manj poslancev v italijanskem parlamentu podprlo od 60 do 64 odstotkov glasujočih.