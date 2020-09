LMŠ, SD, Levica in SAB vložile interpelacijo Pivčeve

Ljubljana, 21. septembra - Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so danes vložile interpelacijo kmetijske ministrice Aleksandre Pivec. Očitki so kršenje zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije, sum zlorabe uradnega položaja ter nespoštovanje etičnih norm in prikrivanje dejstev v javnem interesu. Gre zlasti za plačila njenih obiskov po državi in afero SRIPT.