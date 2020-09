Sindikat policistov s pobudo za avtentično razlago zakonske določbe glede razmerja med MNZ in policijo

Ljubljana, 21. septembra - Sindikat policistov Slovenije je na vse poslanske skupine danes naslovil pobudo za sprejetje avtentične razlage 4. člena zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki se nanaša na razmerja med notranjim ministrstvom in policijo, predvsem na področju usmerjanja. Želijo namreč, da se vprašanje reši tam, kjer se mora: "v DZ, in ne v medijih".