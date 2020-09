V Slovenj Gradcu gradnja novega bazenskega kompleksa v polnem teku

Slovenj Gradec, 21. septembra - Potem ko so letos doslej že opravili precej zemeljskih del, so v Slovenj Gradcu danes tudi uradno položili temeljni kamen za gradnjo novega bazenskega kompleksa, ob katerem bodo zgradili tudi park urbanih športov. Naložba je brez naknadno začrtanih idej ocenjena na 8,6 milijona evrov. Gradnja poteka po načrtih in naj bi bila končana spomladi 2022.