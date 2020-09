Tihanovska v Bruslju pozvala EU k sankcijam proti Lukašenku

Bruselj, 21. septembra - Vodja beloruske opozicije Svetlana Tihanovska je danes v Bruslju EU pozvala, naj sprejme načrtovane sankcije proti odgovornim za volilne goljufije in nasilje v Belorusiji, ki so v zastoju zaradi blokade Cipra, in naj kaznuje tudi Aleksandra Lukašenka. Izpostavila je tudi, da je potreben poziv EU k izvedbi novih volitev v Belorusiji.