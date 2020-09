V Novi Gorici 12 novih Unicefovih varnih točk

Nova Gorica, 21. septembra - Dvanajstim že obstoječim varnim točkam so v novogoriški mestni občini dodali 12 novih, med njimi štiri mobilne na Nomagovih mestnih avtobusih. Poleg tega so v začetku meseca izvedli izobraževanja, na katerih so osebe v posameznih varnih točkah ustrezno usposobili za sprejem in pomoč otroku v stiski.