V Velenju konec tedna 31. Pikin festival

Velenje, 21. septembra - V Velenju bo v soboto in nedeljo, pa čeprav poseben in drugačen, kot ni bil še nikoli, potekal 31. Pikin festival, ki so ga letos poimenovali Mini Pikin festival. V mestno središče Velenja bo Pika vabila družine, ki si bodo lahko ogledale 15 različnih prizorišč. Častna pokroviteljica letošnjega festivala pa je pesnica Anja Štefan.