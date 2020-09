Epidemiološke razmere v svetu

Ljubljana, 21. septembra - V minulih 14 dneh so se razmere v pandemiji covida-19 v sosednjih državah Slovenije poslabšale v Avstriji in na Madžarskem, kjer so presegli mejo 100 okužb na 100.000 prebivalcev. Državi vseeno ostajata na zelenem seznamu. Slovenija je dosegla mejo 60 okužb na 100.000 prebivalcev. Hudo je v Črni gori s 487 okužbami na 100.000 prebivalcev.