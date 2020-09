Na 52. Mednarodnem srečanju na Bledu tudi o ustvarjanju v času koronavirusa

Ljubljana, 21. septembra - Na Bledu bo od 22. do 26. septembra potekalo 52. Mednarodno srečanje pisateljev na Bledu. Čeprav zaradi novega koronavirusa po besedah predsednice Slovenskega centra PEN Ifigenije Simonović letošnje ne bo tako mogočno, kot so bila srečanja v preteklih letih, ga bodo pripravili z enako močjo, srčnostjo in odgovornostjo.