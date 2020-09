Po razkritjih iz projekta Fincen Files pozivi k ukrepom

Ljubljana, 21. septembra - Po razkritju sumljivih transakcij po vsem svetu, ki so jih razkrili okviru mednarodnega preiskovalnega projekta Fincen Files, so v Transparency International znova pozvali k ukrepom. Pred nami je ponovno dokaz, da zdajšnji mednarodni finančni in davčni sistemi ne delujejo, so izpostavili v Ekvilib Inštitutu.