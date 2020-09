Za tri vodiče migrantov pri Šembijah pripor

Ilirska Bistrica, 21. septembra - Policija je v zvezi s skupino 13 ilegalnih migrantov, državljanov Bangladeša, ki so jih v petek zjutraj odkrili v enoprostorcu pri Šembijah, pridržala tri domnevne vodiče in jih s kazensko ovadbo privedla pred preiskovalnega sodnika koprskega okrožnega sodišča. Ta je v soboto zoper vse tri odredil pripor, so danes sporočili s policije.