V slovenski Istri konec tedna več pijanih voznikov

Koper, 21. septembra - Policija v Istri je minuli vikend obravnavala več primerov voznikov osebnih avtomobilov, ki so pregloboko pogledali v kozarec. Že v petek pa so na Vanganelski cesti v Kopru 35-letniku med vožnjo skozi naselje izmerili hitrost kar 107 kilometrov na uro, zaradi česar so mu odvzeli vozniško dovoljenje, zoper voznika pa sledi še obdolžilni predlog.