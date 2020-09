Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih avgusta malenkost višje

Ljubljana, 21. septembra - Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se avgusta v primerjavi z julijem v povprečju zvišale, in sicer za 0,1 odstotka. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so se zvišale za 0,2 odstotka, cene proizvodov, ki so bili prodani na tujih trgih, pa se niso spremenile, je sporočil državni statistični urad.