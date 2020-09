Ljubljana, 21. septembra - Svojci pogrešajo 35-letnega Jerneja Suhadolnika iz Borovnice. Visok je okoli 180 centimetrov in je močnejše postave. Ima pobrito glavo in neobrito brado. Nazadnje so ga videli v nedeljo dopoldne v Borovnici, ko je bil oblečen v trenirko in majico s kratkimi rokavi, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.