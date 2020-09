V Ilirski Bistrici prepoved obiskov v domu za starejše in uporabe zaprtih športnih objektov

Ilirska Bistrica, 21. septembra - Občina Ilirska Bistrica je zaradi poslabšanja epidemiološke situacije prepovedala uporabo zaprtih športnih objektov, ki so v lasti občine, za potrebe izvajanja organizirane športne vadbe in drugih prostočasnih aktivnosti ter dogodkov. Prav tako so v domu za starejše prepovedali obiske.