Ministrica Jaklitscheva obisk v Nemčiji sklenila v Baden-Württembergu

Stuttgart, 21. septembra - Ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je dvodnevni obisk v Nemčiji v nedeljo sklenila v zvezni deželi Baden-Württemberg. Sešla se je s predstavniki več slovenskih društev v Stuttgartu in Sindelfingnu ter obiskala Slovensko katoliško misijo v Stuttgartu, so sporočili iz vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.