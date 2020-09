V Pegazovem domu v Rogaški Slatini dve novi okužbi, v domu na Grmovju pa ena

Žalec, 21. septembra - V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini so konec tedna potrdili dve novi okužbi pri stanovalcih, tako da je okuženih 18 stanovalcev in pet zaposlenih, je za STA danes povedala direktorica doma Kristina Kampuš. V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu, kjer prebivajo osebe s težavami v duševnem zdravju, pa imajo eno novo okuženo stanovalko.