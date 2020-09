Davis s trojko ob pisku sirene popeljal jezernike do 2:0

Orlando, 21. septembra - Košarkarji Los Angeles Lakers so v finalu zahodne konference severnoameriške lige NBA proti Denver Nuggets v boju na štiri zmage povedli z 2:0. Prednost v dvoboju jim je priigral Anthony Davis, ki je 2,1 sekunde pred koncem zadel trojko in jezernike na drugi tekmi finala zahoda popeljal do zmage s 105:103.