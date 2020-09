V zvezi s pošiljko ricina predsedniku ZDA Trumpu aretirali žensko

Buffalo, 21. septembra - Na ameriški meji s Kanado so v nedeljo aretirali žensko, ki je osumljena, da je na naslov predsednika ZDA Donalda Trumpa poslala kuverto s strupom ricin. Kuverta ni prišla do naslovnika, saj so jo pravočasno prestregli v skladu z varnostnimi postopki, ki so že dolga leta v veljavi.