Svet obkrožile fotografije objetih in nasmejanih Rogliča in Pogačarja

Ljubljana, 20. septembra - Ljubitelji športa slavijo uspeh slovenskih kolesarjev na najprestižnejši kolesarski dirki na svetu Touru. Fenomenalni uspeh mladega Tadeja Pogačarja britanski BBC postavlja ob bok slovitemu Eddyju Merckxu. Svet pa so hkrati obkrožile fotografije objetih in nasmejanih Pogačarja in Primoža Rogliča v dokaz športnega duha slovenskih kolesarjev.