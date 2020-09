Mednarodni dan miru letos posvečen skupnemu oblikovanju miru

New York, 21. septembra - Združeni narodi danes obeležujejo mednarodni dan miru, ki je letos posvečen skupnemu oblikovanju miru. S tem želijo Združeni narodi v luči pandemije covida-19 opozoriti na to, da ljudje drug drugemu nismo sovražniki ampak je naš skupni sovražnik virus, ki ogroža naše življenje, varnost in način življenja, kot smo ga bili vajeni doslej.