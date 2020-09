Slovenijo zajela rumena kolesarska mrzlica

Ljubljana, 20. septembra - Rumena je po novem v Sloveniji najbolj priljubljena in iskana barva. Po zaslugi Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča je državo pod Alpami zajela kolesarska mrzlica. Presenetljivi razplet sobotne vožnje na čas na dirki po Franciji je sicer za trenutek razdelil navijače Rogle in navijače tamauga Pogija, da bi se znova združili v čaščenju športa.