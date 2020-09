Tudi kanuisti ekipno evropski prvaki

Praga, 20. septembra - Zadnji dan slalomskega evropskega prvenstva v kajaku in kanuju na divjih vodah v Pragi je Slovenija osvojila dve zlati kolajni. Drugemu zaporednemu naslovu kanuista Benjamina Savška je sledila še moška kanuistična ekipa, Savšek, Luka Božič in Jure Lenarčič, ki so tako kot lani v Pauju ugnali vso konkurenco.