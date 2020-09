Tadej Valjavec: Tudi če bi bil Primož pravi, bi mu težko pariral

pogovarjal se je Aljoša Žvirc

Ljubljana, 20. septembra - Nekdanji slovenski kolesar Tadej Valjavec je do razcveta Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča držal najvišjo uvrstitev na dirki po Franciji, potem ko je leta 2008 zasedel deveto mesto. Zdaj z navdušenjem spremlja razvoj obeh slovenskih zvezdnikov, Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Predvsem za prvega meni, da je bil v soboto enostavno premočan.