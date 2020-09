Na Brezjah svečana maša ob 20-letnici delovanja Vojaškega vikarjata

Brezje, 20. septembra - Z mašo so danes na Brezjah počastili 20-letnico delovanja Vojaškega vikariata. Slovesnosti sta se udeležila tudi minister za obrambo Matej Tonin ter državni sekretar za vojaške, obrambne in zunanje zadeve v kabinetu predsednika vlade Bojan Pograjc, so sporočili z ministrstva za obrambo.