Italijan in Sirijec zaradi prevažanja migrantov čez mejo pred preiskovalnega sodnika

Ljubljana/Kočevje/Ribnica, 20. septembra - Policisti bodo zaradi suma prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države k preiskovalnemu sodniku privedli 48-letnega državljana Italije in 51-letnega državljana Sirije, ki sta v soboto vsak v svojem avtomobilu prevažala Maročane, ki so nezakonito prestopili državno mejo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.