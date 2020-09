Budimpešta/Dunaj, 20. septembra - Na Madžarskem so v zadnjem dnevu prvič od začetka epidemije covida-19 potrdili več kot tisoč novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je šest ljudi. V Avstriji so medtem potrdili 621 novih okužb in eno smrt.