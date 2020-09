Za vsako poroko na Siciliji 3000 evrov

Catania, 20. septembra - Oblasti na južnoitalijanski Siciliji so se odločile, da vsakemu paru, ki se bo na tem otoku poročil, podarijo 3000 evrov, je ta teden poročal italijanski dnevnik La Repubblica na svoji spletni strani. Ponudba, za katero so se oblasti odločile zaradi koronavirusne krize, velja do 31. julija prihodnje leto.