Jaklitscheva s predstavniki Slovencev v Nemčiji o delovanju društev in izzivih

München/Stuttgart, 20. septembra - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je ta konec tedna na dvodnevnem uradnem obisku pri Slovencih v Nemčiji. V soboto je obiskala več slovenskih društev na Bavarskem, ki so ji predstavila svoje delovanje in izzive, s katerimi se soočajo. Danes pa ima na programu srečanja s Slovenci v Baden-Württembergu.