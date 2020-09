Minibus ponoči zapeljal na zaprti del vipavske hitre ceste in se prevrnil na bok

Ajdovščina/Jesenice, 20. septembra - Voznik minibusa s šestimi potniki je ponoči zapeljal na zaprti del hitre ceste Ajdovščina-Vrtojba, ki je v obnovi. Po treh kilometrih vožnje se je prevrnil na bok. V nesreči so se poškodovale štiri osebe, ki so jih odpeljali v šempetrsko bolnišnico, piše v poročilu centra za obveščanje uprave za zaščitno in reševanje.