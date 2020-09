Pogačar in Roglič v skupni razvrstitvi letošnje dirke po Franciji

Pariz, 20. septembra - Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta pred sobotnim, edinim kronometrom dirke po Franciji zasedala drugo in prvo mesto. Potem pa je Pogačar s predstavo kariere nadoknadil 57 sekund zaostanka in s tretjo etapno zmago osvojil Tour ob svojem debiju, medtem ko se je moral Roglič zadovoljiti s končnim drugim mestom.