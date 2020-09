Vreme: Jasno z nekaj koprenaste oblačnosti

Ljubljana, 20. septembra - Danes bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Ponoči se bo od jugozahoda oblačnost povečala, na Primorskem bo možna kakšna manjša ploha. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju do 17 stopinj, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.