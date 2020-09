Calcit Volley se je namučil s Kranjčani

Ljubljana, 19. septembra - Odbojkarji Hiše na kolesih so že na pripravljalnih tekmah pokazali, da so dobro preboleli odhode nekaterih obetavnih igralcev, toda da bi se lahko v uvodnem krogu državnega prvenstva upirali močno okrepljenemu Calcitu, pa so verjeli le redki. A zgodilo se je ravno to, državne podprvake so dodobra namučili, dvoboj pa po vodstvu z 2:1 le izgubili.