Twitter odzivi: Kapo dol, bolano, prihajamo Pariz, ponosni, čarobno, ...

Ljubljana, 19. septembra - Čestitkam in občudovanju dosežka Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji sta se poleg številnih Slovencev in tujih ljubiteljev tega športa pridružila tudi dva svetovna kolesarska asa, Geraint Thomas in Lance Armstrong. Slednji je dosežek @tamaupogi označil za eno najboljših samostojnih predstav v zgodovini kolesarstva.