Pogačar po velikem preobratu in zmagi na kronometru do rumene majice na Touru

Slovenija ima zmagovalca dirke po Franciji. A to je v nasprotju s pričakovanju pred zadnjim kronometrom postal Tadej Pogačar, ki je postal drugi najmlajši zmagovalec dirke po Franciji. Primož Roglič je po petem mestu na kronometru zdrsnil na skupno drugo mesto.

Po lanski Vuelti je bil Roglič (Jumbo-Visma) pred svojo še drugo veliko zmago na tritedenski preizkušnji zapovrstjo, a je imel Pogačar drugačne načrte. Slednji je od samega začetka vrtel pedala na vso moč in skozi celotno traso pridobival proti starejšemu rojaku.

Slednji sicer ni odpeljal slabega kronometra, končal ga je na petem mestu, toda danes je bil Pogačar enostavno premočan. Na vzponu, dolgem 5,9 kilometra s povprečnim naklonom 8,5 odstotka, je Pogačar Rogliču vzel kar minuto in 19 sekund.

Eno sekundo je pred vzponom zaostajal tudi za vodilnim na drugem vmesnem času Tomom Dumoulinom (Jumbo-Visma), a je tudi odličnega Nizozemca, svetovnega prvaka v kronometru, ki ni zamenjal kolesa tako kot slovenska zvezdnika, zanesljivo pustil za seboj. Kot tudi vse ostale.

"Mislim, da sanjam. Ne vem, kaj naj rečem. Neverjetno," je v hitri izjavi po kronometru dejal 21-letnik s Klanca pri Komendi. "Ne vem sploh, kaj naj rečem. Ne vem, kdaj se mi bo posvetilo. Ampak res sem ponosen na ekipo, res so opravili veliko dela in način, na katerega smo dobili rumeno majico na zadnji dan ... To je nekaj, o čemer smo lahko le sanjali. To je izjemno," še naprej ni mogel verjeti mladi zvezdnik kolesarskega športa.

Na koncu etape je imel kolesar s Klanca pri Komendi minuto in 21 sekund prednosti pred drugouvrščenim Dumoulinom, z istim zaostankom je tretje mesto osvojil Avstralec Richie Porte (Trek-Segafredo), ki je v skupnem seštevku napredoval na tretje mesto. Kolumbijec Miguel Angel Lopez (Astana) je na koncu zdrsnil na šesto mesto, pred njim sta bila še dva Španca, Mikel Landa (Bahrain-McLaren) in Enric Mas (Movistar). Roglič je za Pogačarjem v skupnem seštevku zaostal 59 sekund.

Roglič je kronometer od Lura do Planche des Belles Fillesa (36,2 km) začel natanko ob 17:14, v prvem delu trase pa je bil 13 sekund za Pogačarjem, ki je na stezi krenil na vse ali nič. Še pred drugim vmesnim časom je 21-letnik prehitel Miguela Angela Lopeza, ki je startal dve minuti pred njim in še povišal prednost pred rojakom. Po 30,3 kilometra je bil njegov naskok 37 sekund. Medtem pa je 21-letnik že lovil tudi Dumoulina in etapno zmago, četudi to ni bila prvotna misel.

Na vzponu je bil mladi član UAE Team Emirates nenadkriljiv. Sekunde v GPS primerjavi so Rogliču neusmiljeno uhajale iz rok. Pogačar je po vsega nekaj kilometrih vzpona že virtualno prevzel rumeno majico, ob koncu pa je še pospešil in zanesljivo dobil etapo.

Vzpon je odločil zmagovalca tako v etapi kot na dirki po Franciji, poleg rumene majice pa je Pogačar s sijajnim vzponom vzel tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca, ki je bila v lasti lanskega zmagovalca Gira, Ekvadorca Richarda Carapaza. Ta je na ravnem delu kalkuliral, se pripravljal samo na vzpon, a tudi tam ga je Pogačar, ki je na valu adrenalina jezdil proti Planche des Belles Fillesu, zanesljivo prehitel z rekordnim časom vzpona 16:10, s čimer je bil hitrejši tudi od svojega moštvenega kolega Fabia Aruja (16:12).

Poleg rumene in pikčaste je pri starosti 21 let in 363 dni jasno vzel tudi belo majico za najboljšega mladega kolesarja. Pred Masom je imel na koncu šest minut in sedem sekund prednosti v skupnem seštevku. Najboljši na dirki po Franciji je na koncu torej vzel tri od štirih majic. Le zelena bo pripadla Ircu Samu Bennettu (Deceuninck-Quick-step).

V nedeljo bo na sporedu le še formalnost in etapa po Parizu v dolžini 122 kilometrov, kjer se bodo za etapo udarili sprinterji. Elizejske poljane pa bodo po etapi odete v slovenske barve, saj bo Pogačarja in Rogliča tam spremljalo več sto navijačev.