V Litvi potrdili rekordno število novih dnevnih okužb z novim koronavirusom

Vilnius, 19. septembra - V Litvi so potrdili rekordno število novih dnevnih okužb z novim koronavirusom od začetka epidemije v tej državi. Kot so danes sporočile pristojne oblasti, so v zadnjih 24 urah v tej baltski državi potrdili 99 novih okužb z novim koronavirusom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.