Na Češkem po štirih dneh nekoliko manj novih okužb z novim koronavirusom

Praga/Bratislava/Varšava, 19. septembra - Na Češkem so v zadnjih 24 urah potrdili 2111 novih okužb z novim koronavirusom. Gre za rahel upad števila novih okužb v zadnjih štirih dneh. S Slovaške poročajo ponovno o rekordnih okužbah. Na Poljskem so potrdili rekordno število okužb od začetka epidemije covida-19 v tej državi, čeprav so pred dnevi zaostrili pogoje za testiranje.