V petek potrdili 113 okužb z novim koronavirusom, umrl en bolnik s covidom-19

Ljubljana, 19. septembra - V petek so v Sloveniji ob 3070 testih potrdili 113 okužb z novim koronavirusom, en bolnik s covidom-19 pa je umrl. Hospitaliziranih je 67 bolnikov, od tega jih 10 potrebuje intenzivno nego. Štiri so v petek odpustili iz bolnišnice. Ob tem so k statistiki okuženih za ponedeljek naknadno dodali še en primer, so za STA pojasnili na NIJZ.