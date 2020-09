V BiH 321 novih okužb z novim koronavirusom, v Srbiji 83

Sarajevo/Beograd, 19. septembra - V BiH so danes potrdili 321 novih okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah je zaradi covida-19 umrlo šest bolnikov, so danes sporočile prisojne oblasti, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. V Srbiji so potrdili 83 novih okužb, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.