Okužbe z novim koronavirusom v petek potrdili v 54 občinah

Ljubljana, 19. septembra - Okužbe z novim koronavirusom so v petek potrdili v 54 občinah. Največ, in sicer 30, so jih potrdili v Ljubljani, sledil je Maribor s potrjenimi osmimi okužbami. Po tri okužbe so potrdili še v občinah Domžale, Ilirska Bistrica, Slovenske Konjice in Log - Dragomer. V ostalih občinah so potrdili po dve ali eno okužbo.