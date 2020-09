V Nemčiji skoraj 2300 novih okužb z novim koronavirusom

Berlin, 19. septembra - V Nemčiji so v zadnjem dnevu potrdili 2297 novih okužb z novim koronavirusom, je danes sporočil pristojni inštitut Robert Koch. S tem so v Nemčiji ta teden večkrat prekoračili dnevno raven 2000 novih okužb, ki so jih običajno beležili konec aprila, poroča nemška tiskovna agencija dpa.