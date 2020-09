Tadej Pogačar - Mladi volk, ki bo krdelo vodil še vrsto let

Pariz, 20. septembra - Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar bo v ponedeljek dopolnil 22 let. Nekoč so se pri tej starosti kolesarji v karavani šele učili, kot je dejal njegov nekdanji selektor pri mlajših članih Martin Hvastija, tudi sam profesionalni kolesar. In vendar se Pogačar uči hitro. Zelo hitro, o čemer priča zmaga na debitantnskem nastopu na Touru.