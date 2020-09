V Italiji konec predvolilne kampanje pred referendumom in lokalnimi volitvami

Rim, 19. septembra - Predvolilna kampanja pred lokalnimi volitvami in referendumu o številu parlamentarcev v Italiji je končana. Vodilni predstavniki desnosredinskih strank, ki nastopajo skupaj, so v petek nastopili še v ključnih mestih, kjer so nagovorili podpornike, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.